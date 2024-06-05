В Минздраве заявили, что треть населения России может страдать ожирением

Фото: Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Почти 2,5 млн человек в России, по официальным данным на 2023 год, страдают ожирением, однако, согласно эпидемиологическим исследованиям, число таких людей может составить треть населения страны, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"По данным 2023 года, количество людей с ожирением, которое зафиксировано по официальным данным, почти 2,5 млн человек, то есть 2% от населения страны. Это официальная статистика. Но при этом (...) по данным эпидемиологических исследований, которые проводились, их количество гораздо больше и их количество может составлять до трети всего населения", - сказал Камкин на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что пандемия коронавируса внесла значительный вклад в развитие ситуации с ожирением, в частности, самоизоляция.

"Мы понимаем, что если проанализировать ситуацию, связанную с тем, что ВОЗ называет основные факторы риска смерти, то на долю именно избыточного веса приходится 2,8 млн смертей или 4,8%", - добавил Камкин.

Наибольший рост количества страдающих ожирением, по данным Росстата, на которые сослался замминистра, отмечается в возрастной группе 15-17 лет, в которой заболеваемость на 100 тыс. населения в 2023 году составила 3 683 случая.

Также он сообщил, что экономический ущерб от ожирения к 2050 году, если ситуация с этим заболеванием не будет меняться и не будет принято необходимых мер, составит 4% от ВВП.

В свою очередь директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения РФ Наталья Мокрышева сообщила, что, по данным исследований, в России у каждого третьего россиянина есть ожирение (около 45 млн человек). К ним отнесены как граждане с тяжелым ожирением (с индексом массы тела 30+), так и те, кто имеет предизбыточный вес.

Она также назвала "катастрофической" ситуацию среди детей.

Для борьбы с ожирением, как заявил Камкин, ведется активная работа. В частности, в рамках формирования национальных проектов будет сформирована программа поддержки и поощрения ведения здорового образа жизни, вплоть до экономических мер.