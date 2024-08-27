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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:44

Почти 40% россиян оценивают состояние своего здоровья как хорошее

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Более трети россиян (39%) в настоящее время считают, что обладают хорошим здоровьем - практически не болеют и хорошо себя чувствуют, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что в 2019 году так состояние свое здоровья оценивали 33% сограждан.

Согласно опросу, чаще всех своим здоровьем довольна молодежь 18-30 лет (65%).

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Состояние своего здоровья как среднее оценивают 45% россиян. Среди сограждан 46-60 лет эта доля составляет 54%, отмечают социологи.

По данным ФОМ, на плохое здоровье (хронические заболевания и плохое самочувствие) жалуется каждый седьмой россиянин (14%), тогда как пять лет назад на это сетовали 17% сограждан. По данным опроса, чаще всех на данный момент свое здоровье считают плохим сограждане старше 60 лет (31%).

2% россиян затрудняются оценить состояние своего здоровья.

Опрос проводился 12-14 июля 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.

ФОМ
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