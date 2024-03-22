Эксперт Минздрава сообщила о наличии ожирения у примерно 50 млн россиян

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Около 50 млн граждан России страдают ожирением, более чем у 5 млн россиян зафиксирован сахарный диабет, при этом еще 5 млн пациентов не знают о том, что у них сахарный диабет второго типа, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

"Ожирение и диабет идут бок о бок, и они составляют предрасполагающую субстанцию для развития и того, и другого, сахарный диабет зафиксирован сейчас уже более чем у 5 млн пациентов. Еще столько же даже не знают о том, что у них есть сахарный диабет второго типа. Ожирение по последним подсчетам - это практически 50 млн человек. Это огромная цифра", - сказала Мокрышева на пресс-конференции в пятницу.

По данным Росстата, на 1 января 2023 года численность населения России оценивалась в 146,4 млн человек.

Мокрышева отметила, что у 95% пациентов ожирение стало результатом "дисбаланса между тем, что потребляем, и тем, как мы расходуем свою энергию". "Ожирение - это результат не столько предрасположенностей и болезней, сколько образа жизни", - добавила директор НМИЦ.

Мокрышева отметила, что среди граждан России крайне низкая доля тех, кто занимается физической активностью. По ее словам, именно активный образ жизни способствует долгой и здоровой жизни.