Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Эксперт Минздрава сообщила о наличии ожирения у примерно 50 млн россиян

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Около 50 млн граждан России страдают ожирением, более чем у 5 млн россиян зафиксирован сахарный диабет, при этом еще 5 млн пациентов не знают о том, что у них сахарный диабет второго типа, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

В РоссииМинздрав РФ оценил долю страдающих ожирением россиян в 11%Минздрав РФ оценил долю страдающих ожирением россиян в 11%Читать подробнее

"Ожирение и диабет идут бок о бок, и они составляют предрасполагающую субстанцию для развития и того, и другого, сахарный диабет зафиксирован сейчас уже более чем у 5 млн пациентов. Еще столько же даже не знают о том, что у них есть сахарный диабет второго типа. Ожирение по последним подсчетам - это практически 50 млн человек. Это огромная цифра", - сказала Мокрышева на пресс-конференции в пятницу.

По данным Росстата, на 1 января 2023 года численность населения России оценивалась в 146,4 млн человек.

Мокрышева отметила, что у 95% пациентов ожирение стало результатом "дисбаланса между тем, что потребляем, и тем, как мы расходуем свою энергию". "Ожирение - это результат не столько предрасположенностей и болезней, сколько образа жизни", - добавила директор НМИЦ.

Мокрышева отметила, что среди граждан России крайне низкая доля тех, кто занимается физической активностью. По ее словам, именно активный образ жизни способствует долгой и здоровой жизни.

Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода
Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине

Банк России отметил новое усиление жесткости рынка труда при росте экономики

Плановая профилактика на "Силе Сибири" пройдет с 24 марта по 1 апреля

Гериатр Минздрава ожидает, что пожилые люди составят 25% населения РФ к 2030 г.

Гериатр Минздрава ожидает, что пожилые люди составят 25% населения РФ к 2030 г.

Нефтяники просят власти решить обостряющиеся проблемы с цистернами для топлива и СУГ

Песков заявил, что из-за вмешательства Запада СВО стала войной

Песков заявил, что из-за вмешательства Запада СВО стала войной

На Запорожской АЭС восстановлено питание по основной линии энергоснабжения

ГК "Антей" подала к Росрыболовству иск на 1 млрд рублей о квотах на вылов краба

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });