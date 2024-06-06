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Силуанов подтвердил планы продажи активов, перешедших РФ по решениям судов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил планы продать в дальнейшем активы, которые перешли государству по решениям судов.

"Эти активы находятся в казне, передали в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, нам не нужна такая государственная экономика", - сказал он на макроэкономической сессии ПМЭФ.

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Так министр ответил на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который напомнил о решении суда об обращении активов холдинга "Макфа" в доход государства. "Я правильно понимаю, что мы теперь будем производить государственные макароны?", - сказал он.

"Или "Соликамский магниевый завод", права миноритариев. Акции завода торговались свободно на Московской бирже, вслед за решением по основным владельцам прокуратура Пермского края потребовала изъять оставшиеся акции и у миноритариев. Как быть с Гражданским кодексом, который запрещает истребование бумаг, приобретенных на организованных торгах?" - поинтересовался Макаров.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, обращаясь к министру финансов: "Вопрос не в том, что вы их не будете держать в госсобственности, а отдадите в частную собственность, вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. После этого мы не можем ожидать, что люди со своими деньгами будут покупать акции на организованных торгах".

Силуанов, в свою очередь, согласился: "Если права собственности подлежат сомнению, о каком инвестклимате можно говорить, и денег не хватит бюджетных, поэтому мы надеемся, что в суде вопрос будет рассмотрен, будет взвешенное решение".

"Если нарушены чьи-то права, решать нужно через судебную систему", - отметил он.

Антон Силуанов ПМЭФ Росимущество
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