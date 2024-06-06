Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В 2023 году число поездок российских туристов за рубеж сократилось почти вдвое по сравнению с 2019 годом - с 45 до 25 млн, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума.

"Цены на поездки за границу с 2019 года значительно выросли, поэтому сравнивать траты с допандемийным периодом некорректно. Точно можно сказать, что количество тех, кто предпочитает отдых в России, увеличилось. По сравнению с 2019 годом количество туристов, выбравших поездки за границу, сократилось в два раза - с 45 млн до 25 млн", - сказал он, отвечая на вопрос, как изменились траты россиян на отдых за рубежом и дома за последние годы.

"Важно, чтобы жители нашей страны выбирали путешествия внутри России, тратили средства на качественный отдых на российских курортах. Деньги должны работать на отечественную экономику, на развитие наших регионов. И действительно, в последнее время внутренний туризм становится намного популярнее. Все больше россиян путешествуют по родной стране. Так, в 2021 году было 66,5 млн поездок, в 2022 году - порядка 73 млн (73,1 млн), в прошлом году - уже более 83 млн (83,6 млн)", - добавил Чернышенко.

Он напомнил, что для туристов создается комплексная инфраструктура по мировым стандартам.

"Строятся новые средства размещения, включая модульные гостиницы. Открываются новые туристические локации, запускаются масштабные проекты, такие как "Пять морей и озеро Байкал". У России огромный потенциал для динамичного развития туризма - в нашей стране есть все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления. Для увеличения вклада туризма в российскую экономику нам важно объединить усилия как органов власти, так и предпринимательского и экспертного сообществ", - подчеркнул вице-премьер.

В 2018 году, по данным всемирной туристской организации ООН UN Tourism, российские туристы потратили в ходе зарубежных поездок почти $35 млрд. Россия заняла седьмое место в мире по этому показателю.