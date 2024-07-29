Россиянам в 2024 году доступны прямые рейсы по более 40 зарубежным направлениям

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российским туристам в 2024 году на прямых регулярных и чартерных рейсах доступны более 40 зарубежных направлений отдыха, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, рост выездного турпотока в этом году совпадает с ростом зарубежного пассажиропотока авиакомпаний.

"Очень интересная ситуация складывается в выездном туризме. Мы здесь полностью совпадаем по цифрам с авиакомпаниями. Совсем недавно был озвучен рост количества международных авиаперелетов. Рост составляет 23% по сравнению с прошлым годом. Конечно, в лидерах Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет очень большая динамика по Таиланду, Кубе, открываются новые направления", - перечислил эксперт.

"В Таиланде мы зафиксировали фактически миллион прибытий уже на текущий момент, по итогам года это, наверное, будет цифра не меньше 1,7 млн человек, по Кубе 70% рост", - добавил Горин.

Турпоток в Турцию в 2024 году, по прогнозу, вернется к показателю 2019 года - 7 млн поездок.

Горин добавил, что благодаря конкуренции между направлениями зарубежные отельеры снижают цены для российских туристов.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что отдых в ОАЭ в отеле "все включено" может оказаться дешевле, чем аналогичный отдых в Турции. Это говорит о том, что каждая страна внимательно отслеживает потенциал российского въездного туризма", - подчеркнул эксперт.

В 2023 году россияне совершили 9,3 млн поездок за рубеж с целью туризма, рост к предыдущему году составил 35%.