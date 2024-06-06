Минпромторг РФ фиксирует восстановление несырьевого неэнергетического экспорта

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из РФ восстанавливается, по итогам I квартала 2024 года рост в денежном выражении составил 10%, заявил "Интерфаксу" первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, отметив, что по итогам года также возможен рост, результат будет зависеть от ситуации с платежами.

"Промышленный (экспорт - ИФ) вырастет. По кварталу в деньгах 10%", - сказал он.

"Самая главная проблема, это, конечно, расчеты, которые ограничивают экспорт", - добавил чиновник.

Осьмаков не стал давать точный прогноз по динамике ННЭ в 2024 году, отметив, что "тренд восстановительный есть", но "очень сложно прогнозировать в ситуации санкционной войны".

Как сообщал ранее Минпромторг, объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2023 году сократился до $146,3 млрд с $190,4 млрд в 2022 году.

"В настоящее время по объективным причинам объемы поставок на внешние рынки временно снизились. Восстановление мы связываем с переориентацией экспортных потоков в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", - комментировал в феврале этого года статистику по ННЭ первый вице-премьер Денис Мантуров (на тот момент замглавы правительства - глава Минпромторга РФ).

Исторический рекорд по объему ННЭ был достигнут РФ в 2021 году, когда показатель составил $194,2 млрд.