Минтруд не видит предпосылок для усиления контроля за переводом сотрудников в самозанятые

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В России выстраивается система контроля за тем, чтобы традиционные трудовые отношения не подменялись режимом самозанятости для ухода от прогрессивной шкалы НДФЛ, предпосылок для новых мер контроля нет, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"У нас на сегодняшний день режим самозанятости развивается самостоятельно, конечно, достаточно хорошими темпами, независимо от шкалы НДФЛ. И я могу сказать, что около 9 млн самозанятых в нашей стране. (...) выстраиваем сейчас системы контроля за тем, чтобы традиционные трудовые отношения не подменялись режимом самозанятости, этим занимается Роструд. Я думаю, что мы продолжим эту работу и здесь никаких перекосов быть не может", - сказал Котяков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

Отвечая на вопрос о том, есть ли предпосылки для усиления контроля за тем, чтобы работодатели не переводили традиционные трудовые отношения в режим самозанятости, он уточнил, что "на сегодняшний день предпосылок для этого нет".

Ранее Минфин РФ предложил сохранить режим самозанятости и ставки налогов по нему.