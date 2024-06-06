Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Минтруд не видит предпосылок для усиления контроля за переводом сотрудников в самозанятые

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В России выстраивается система контроля за тем, чтобы традиционные трудовые отношения не подменялись режимом самозанятости для ухода от прогрессивной шкалы НДФЛ, предпосылок для новых мер контроля нет, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"У нас на сегодняшний день режим самозанятости развивается самостоятельно, конечно, достаточно хорошими темпами, независимо от шкалы НДФЛ. И я могу сказать, что около 9 млн самозанятых в нашей стране. (...) выстраиваем сейчас системы контроля за тем, чтобы традиционные трудовые отношения не подменялись режимом самозанятости, этим занимается Роструд. Я думаю, что мы продолжим эту работу и здесь никаких перекосов быть не может", - сказал Котяков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

Отвечая на вопрос о том, есть ли предпосылки для усиления контроля за тем, чтобы работодатели не переводили традиционные трудовые отношения в режим самозанятости, он уточнил, что "на сегодняшний день предпосылок для этого нет".

Ранее Минфин РФ предложил сохранить режим самозанятости и ставки налогов по нему.

Минтруд Роструд Антон Котяков Минфин ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

За год увеличилось число работающих в России компаний-участниц палаты AmCham

ПМЭФ-2024

Минфин определит тактику на рынке ОФЗ после заседания Банка России 7 июня

ПМЭФ-2024

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн
ПМЭФ-2024

Силуанов подтвердил планы продажи активов, перешедших РФ по решениям судов

ПМЭФ-2024

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года
ПМЭФ-2024

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Нефть Brent подорожала до $78,77 за баррель

Безработица в апреле обновила исторический минимум, опустившись до 2,6%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в апреле в 4,4%, за январь-апрель – в 5,1%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в апреле в 4,4%, за январь-апрель – в 5,1%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });