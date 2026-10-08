Минтруд продолжит создавать систему социальных гарантий для самозанятых

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты намерено расширить систему социальных гарантий для самозанятых граждан, сообщил на Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе глава ведомства Антон Котяков.

"Продолжаем работу по созданию системы социальных гарантий для самозанятых. С этого года самозанятым предоставлена возможность вступать с социальным фондом в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Эта система предполагает собой уплату страховых взносов и приобретение права на пособие по временной трудоспособности", - сказал он, выступая со стратегическим докладом.

Он отметил, что "пособие выплачивается не только в связи с заболеванием самого самозанятого, но также в случае ухода за больным членом семьи, карантине, протезировании, то есть в тех случаях, что и для работника по трудовым договорам".

"В связи с тем, что право на пособие у самозанятого возникает после шести месяцев уплаты страховых взносов, то первый больничный фонд начал оплачивать с августа", - пояснил министр.

На федеральной территории Сириус с 7 по 10 октября проходит Всероссийская неделя охраны труда. В ней принимают участие около 10 тысяч человек.