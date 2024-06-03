Амнистию за дробление бизнеса в РФ предложили обусловить его консолидацией

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правилах проведения амнистии за дробление бизнеса для предпринимателей, использовавших такую схему для незаконной налоговой оптимизации. Новелла затронет тех, кто консолидирует бизнес и по факту перейдет на стандартную систему налогообложения, а на уже вступившие в силу решения ФНС по итогам проверок амнистия распространяться не будет.

Документ № 639663-8 опубликован в электронной базе данных парламента.

Законопроект предлагает впервые закрепить в Налоговом кодексе (НК) РФ понятие "дробление бизнеса", критерии которого ранее определялись письмами Федеральной налоговой службы (ФНС). Таковым документ предлагает считать "разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов".

Добровольно отказавшиеся в 2025-2026 годах от такой практики предприниматели смогут избежать доначисления налогов, пеней и штрафов за 2022-2024 годы. Речь идет об ответственности по статьям 119 (непредоставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) НК РФ.

Для этого потребуется консолидировать свой бизнес и начать корректно исчислять и уплачивать налоги: по сути, отказаться от упрощенной системы налогообложения и перейти на общую. Также законопроект предусматривает еще два обязательных условия для применения амнистии: по итогам выездной налоговой проверки за 2025-2026 годы дробление бизнеса не выявят, а акт проверки за 2022-2024 годы не вступил в силу. Таким образом, амнистия не будет распространяться на "старые" претензии ФНС.

В случае, если выездная налоговая проверка за 2025-2026 годов не будет назначена, то обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов прекращается с 1 января 2030 года, указано в проекте.

Он также предусматривает последствия неполного добровольного отказа от дробления бизнеса. В таком случае амнистия тоже будет частичной - в соответствующей части.