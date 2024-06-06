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В Россельхознадзоре связали объем будущего импорта яблок с ситуацией на рынке

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ограничений на ввоз яблок в Россию нет, объем импорта будет зависеть от ситуации на рынке, заявил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"За последние годы импорт сокращался - и значительно. Ввозили сначала 1,2 млн тонн, стали завозить 600 тысяч тонн, потом 400 тысяч тонн. Если нужно будет ввезти 600 - завезем 600 (тысяч тонн - ИФ). Выбор среди стран поставщиков яблок большой", - сказал он.

Поэтому, добавил Данкверт, сначала надо понять, каким будет урожай.

"И исходя из этого тогда трейдеры будут понимать, нужно на этом зарабатывать или нет, - полагает он. - У нас все открыто. По поставкам яблок никаких ограничений не было. Были ограничения по отдельным странам, компаниям-поставщикам, не выполняющим действующие требования".

Крупными поставщиками яблок он назвал Турцию, Азербайджан, Узбекистан.

"Не вижу здесь опасений. Цены повышаются не из-за того, что чего-то не хватает, а из-за того, что люди хотят заработать", - заключил он.

Майские заморозки повредили плодово-ягодные культуры в России более чем на 13 тысячах га. Минсельхоз снизил прогноз сбора яблок на этот год с 1,8 млн до 1,5 млн тонн. Президент Владимир Путин поручил ведомству принять меры к недопущению роста цен на яблоки.

Минсельхоз Россельхознадзор Сергей Данкверт Узбекистан Азербайджан Турция
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