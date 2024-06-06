Россельхознадзор сообщил об импорте в Россию 400 млн яиц за пять месяцев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия за пять месяцев этого года в рамках беспошлинного ввоза импортировала 400 млн яиц, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Больших проблем с яйцами не вижу, мы ввезли за пять месяцев уже 400 млн штук", - сказал он.

По его словам, дальнейшие поставки будут зависеть от ситуации на рынке.

Комментируя сообщения о намерениях Ирана поставлять России яйца, Данкверт заявил, что переговоры об этих поставках в настоящее время не ведутся.

В конце прошлого года на фоне резкого роста цен на яйца Россия обнулила пошлину на их ввоз на первое полугодие 2024 года. Предполагалось, что это позволит ввезти до 1,2 млрд штук. Основные поставщики яиц в Россию - Белоруссия, Азербайджан и Турция.