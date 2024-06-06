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Над правилами применения ИИ в высшем образовании в России работает группа вузов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Группа российских вузов ведет работу над регламентом применения искусственного интеллекта (ИИ) в системе высшего образования, это даст возможность определить границы его использования, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Группа ведущих вузов размышляет над тем, как регламентировать этот процесс, и сходятся во мнении по подходам, что здесь важно очень четко определить границы использования, показать, для каких целей используется ИИ, собственно маркировать его в тех или иных видах самостоятельной деятельности студента. И при таком подходе у нас есть шанс, что он будет работать во благо", - сказал он.

Министр отметил, что есть несколько групп вузов, которые по-разному относятся к использованию ИИ.

"Кто-то предпочитает не замечать - это, конечно, неправильный путь, потому что это часть нашей жизни. Кто-то, я знаю, размышляет над тем, чтобы максимально не то, чтобы запретить, но ограничить, и всячески негативно к этому относится", - сказал Фальков.

По его словам, применение ИИ должно быть "грамотно, правильно регламентировано, чтобы это пошло на пользу системе высшего образования".

"Время расставит все на свои места, и я думаю, что ближайший год будет определяющий. Искусственному интеллекту в системе высшего образования безусловно быть, и вузы, хоть и долго собираются, но нужные решения найдут", - добавил он.

Валерий Фальков Минобрнауки
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