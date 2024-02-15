Законопроект о страховании рисков от внедрения ИИ принят в I чтении

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном страховании вреда, причинённого искусственным интеллектом (ИИ), в рамках работы экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

Документ (№512628-8) правительство внесло в Госдуму в декабре 2023 года. Поправки вносятся в закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ".

Сейчас страхование рисков в ЭПР носит добровольный характер. "Программой экспериментального правового режима может предусматриваться требование к субъекту экспериментального правового режима о необходимости страхования им гражданской ответственности за причинение указанного вреда при реализации экспериментального правового режима", - говорится в законе. Данную норму предлагается убрать и сделать страхование обязательным.

"Программа ЭПР должна содержать (...) положения о страховании участниками ЭПР своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при реализации ЭПР, в том числе в результате использования решений, созданных с применением технологий искусственного интеллекта, а также требования к условиям такого страхования, в том числе к минимальному размеру страховой суммы, перечню рисков и страховых случаев", - говорится в принятом в первом чтении законопроекте.

В случае вреда, причиненного искусственным интеллектом, помимо обязательного страхования вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан, предлагается создавать комиссию по выявлению обстоятельств, в результате которых был причинен вред. ЦБ определит порядок работы такой комиссии в случае экспериментов с применением ИИ на финансовом рынке, профильные министерства – при работе в режимах ЭПР с ИИ в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях.

Документ также отменяет требование об отсутствии судимости у инициатора режима ЭПР – индивидуального предпринимателя, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо члена коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Госдума приняла закон об экспериментальных правовых режимах для цифровых инновационных проектов 20 июля 2020 г., это – временное внедрение правил и законов в ограниченной области для оценки их эффективности и целесообразности перед широким внедрением на всей территории страны. Механизм позволяет правительству и законодателям собрать практические данные и получить обратную связь от участников перед окончательным утверждением новых нормативных актов. Закон позволяет учреждать ЭПР в различных сферах, включая медицину, транспорт, сельское хозяйство, промышленность.

Искусственный интеллект – это область информатики, которая занимается созданием компьютерных систем и программ, способных выполнять задачи, требующие интеллектуальных способностей, анализа данных, обучения на опыте и принятия решений, сходных с теми, что выполняют люди.

В начале ноября ЦБ выпустил консультативный доклад ЦБ о применении ИИ на финансовом рынке, где сообщил, что планирует поддержать риск-ориентированный подход к регулированию искусственного интеллекта. В рамках этой инициативы ЦБ выделил два направления для дальнейшего законодательного регулирования ИИ: определение ответственности между разработчиком ИИ и организацией-пользователем за вред, причиненный ИИ, и установление правового статуса объектов, созданных с использованием ИИ, включая вопросы интеллектуальной собственности.