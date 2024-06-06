С начала года число DDоS-атак на Сбербанк выросло на 40%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Количество DDоS-атак на Сбербанк с начала 2024 года выросло как минимум на 40%, все они отражаются в автоматизированном режиме, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Количество DDоS-атак выросло как минимум на 40%, но мы все эти атаки отражаем в автоматизированном режиме. Когда, условно говоря, киберпреступники видят, что у нас есть надежная система отражения, идет отказ от продолжения этой атаки", - сказал он.

"К сожалению, ситуация с другими организациями, включая госструктуры, другая. Количество DDоS-атак сейчас измеряется количеством успешных DDоS-атак - когда останавливаются сервисы, работа различных платформенных решений, останавливаются сайты. И эти остановки, когда они длительные, они наносят значительно ощутимый ущерб для работы ведомств, организаций, структур, и в том числе по бизнесу, в том числе по предоставлению услуг. Такие DDоS-атаки на российские организации увеличились в разы", - добавил Кузнецов.

Сбербанк в ноябре прошлого года сообщил, что подвергся одной из самых мощных DDoS-атак. Она была нацелена на вывод из строя сайта банка и стала самой крупной по количеству запросов в секунду за всё время ведения статистики - 1 млн запросов в секунду. Как говорил тогда глава кредитной организации Герман Греф, Сбербанк стабильно сталкивается с примерно десятью атаками в месяц. При этом преступникам ни разу не удалось пробить даже первый контур защиты банка, которых у него всего три.