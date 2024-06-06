Сбербанк рассчитывает на увеличение чистой прибыли в 2024 году

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк сохраняет план получить в 2024 году чистую прибыль больше, чем в 2023 году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"У нас пока идет стабильно каждый месяц этого года лучше к прибыли прошлого года. Оснований менять прогноз мы не видим, - сказал он. - По этому году мы прогноз сохраняем. Мы целимся в то, что прибыль этого года будет больше, в том числе абсолютном размере, чем прибыл за 2023 год".

Сбербанк в 2023 году получил 1 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей).

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) в 2023 году составила 1 480,8 млрд рублей против 295,8 млрд рублей прибыли в 2022 году.