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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Сбер ждет превышения в этом году результата по чистой прибыли за 2023 г.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк по-прежнему ждет превышения в 2024 году результата по чистой прибыли за 2023 год.

"Год будет непростой, но мы собираемся заработать несколько больше, чем в прошлом году", - сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей).

"Этот год значительно более сложный, чем прошлый для банковского сектора в силу ужесточившегося регулирования, в силу того, что с такими ставками сильно просел спрос на кредиты, поэтому процентный доход не будет демонстрировать в этом году такого впечатляющего результата, такой динамики, как в предыдущий год. Но, тем не менее, по всем нашим оценкам, в этом году мы сможем заработать чистую прибыль большую, чем в предыдущем году", - отметил Греф.

Сбербанк 26 апреля планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2024 года.

"Мы за три месяца заработали по РСБУ 364 млрд рублей чистой прибыли, рост ее составил 4% к результатам 2023 года. Результаты по группе у нас всегда чуть лучше, чем по ПАО", - отметил глава Сбербанка.

Герман Греф Сбербанк
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