Сбербанк в 2023 г. получил 1,48 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 480,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) против 295,8 млрд рублей прибыли в 2022 году, говорится в годовой бухгалтерской отчетности банка.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка в 2023 году по РСБУ без учета СПОД составила 1 трлн 493,1 млрд рублей по сравнению с 300,2 млрд рублей в 2022 году.

Таким образом, после учета СПОД прибыль банка в 2023 году уменьшилась на 12,3 млрд рублей.

Сбербанк ранее подтвердил планы направить на выплату дивидендов за 2023 год 50% чистой прибыли по МСФО.

Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей). Если исходить из нормы выплаты в 50% от прибыли, то на дивиденды за 2023 год может быть направлено порядка 754 млрд рублей (что составляет 33,4 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию).

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в апреле, сообщил ранее глава Сбербанка Герман Греф. Дата годового собрания акционеров еще не определена.