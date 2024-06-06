Генпрокуроры России и Гондураса подписали первое в истории соглашение о сотрудничестве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Генеральные прокуратуры России и Гондураса договорились вести совместную работу в борьбе с коррупцией, защите прав человека и противодействии преступлениям, наносящим ущерб интересам двух государств.

Первое в истории двух стран соглашение о сотрудничестве надзорных ведомств двух стран подписали генпрокуроры Игорь Краснов и Мануэль Антонио Диас Галеас в рамках ПМЭФ в Таврическом дворце.

"Наши страны успешно развивают сотрудничество по широкому спектру торгово-экономических, политических, образовательных вопросов. Считаю, что это создает необходимость в установлении более тесных контактов и между правоохранительными органами наших стран, прокурорскими службами. Это позволит нам выработать совместную позицию по защите от криминальных вызовов современного мира", - заявил Краснов, обращаясь к коллеге.

Он отметил, что особого внимания заслуживает взаимодействие прокуратур двух стран в области противодействия транснациональному криминалу, терроризму, экстремизму, коррупции и отмыванию преступных доходов, а также вовлечению в преступную деятельность молодежи.

Диас Галеас в ответном слове отметил, что надзорные ведомства двух стран имеют большой потенциал взаимодействия и подчеркнул особенную значимость образовательной составляющей заключенного соглашения.