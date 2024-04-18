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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Генпрокурор РФ прибыл с рабочим визитом в Венесуэлу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу, где проведет ряд встреч и подпишет соглашение о сотрудничестве.

Краснов прибыл в международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе.

Российский генпрокурор намерен провести ряд встреч с главами венесуэльских правоохранительных ведомств и подписать соглашение о сотрудничестве.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что это первый рабочий визит делегации надзорного ведомства в Венесуэлу.

Игорь Краснов Венесуэла Генпрокуратура
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