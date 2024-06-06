РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Механизм параллельного импорта товаров в РФ будет продлен на 2025 год, при этом перечень подпадающих под него товаров сократится с учетом выхода на рынок российских производителей аналогичной продукции, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Мы приняли в правительстве решение продлить его на следующий год, на 2025 год. Имею в виду постепенное сокращение указанных в этом перечне направлений и продукции, номенклатура которой сегодня разрешена к поставке по этому механизму", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" в ходе ПМЭФ-2024.

Мантуров добавил, что "по мере выхода российских производителей российской продукции соответствующего качества и соответствующих объемов, которые запрошены российским рынком", правительство будет "постепенно сужать возможности для параллельного импорта".

Механизм параллельного импорта был введен в 2022 году в качестве одной из антисанкционных мер и с тех пор ежегодно продлевается. Он предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя с того момента, как только продажи стартовали в любой стране мира. Механизм применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит товары, которые не производятся в РФ и от поставок которых в Россию отказался иностранный производитель).