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ФАС выступает за законодательное закрепление работы параллельного импорта на постоянной основе

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Параллельный импорт товаров в РФ целесообразно сделать постоянно работающим механизмом с введением исключений для продукции, производство которой локализовано в стране, заявил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Здесь, мне кажется, не нужно отказываться (от параллельного импорта - ИФ), нужно вообще, наверное, пересмотреть содержание этого принципа в Гражданском кодексе, потому что то, что сейчас действует временные нормы, которые дают право правительству принимать такие решения, они могут быть переведены, по моему мнению, на постоянную основу с такими разумными ограничениями, когда правообладатель, который добросовестно действует на территории Российской Федерации, будет иметь соответствующие гарантии", - сказал он.

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Замглавы ФАС отметил, что введение параллельного импорта на фоне санкций в отношении РФ позволило "не снизить уровень и объем товаров, который необходим с точки зрения потребителей" и одновременно "снизить уровень влияния правообладателей на эти процессы".

Механизм параллельного импорта был введен в 2022 году в качестве одной из антисанкционных мер и с тех пор ежегодно продлевается. Он предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя с того момента, как только продажи стартовали в любой стране мира. Механизм применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит товары, которые не производятся в РФ и от поставок которых в Россию отказался иностранный производитель).

В рамках ПМЭФ-24 первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что на 2025 год механизм параллельного импорта также будет продлен, при этом перечень подпадающих под него товаров сократится с учетом выхода на рынок российских производителей аналогичной продукции.

ФАС
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