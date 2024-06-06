Оплату проезда в метро по биометрии планируют внедрить в 6 городах до конца 2025 г.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сервис оплаты проезда по биометрии ("взглядом") планируется запустить в шести региональных метрополитенах до конца следующего года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Уже этим летом оплатить проход в метро по биометрии можно будет в Казани, до конца 2024 года - в Нижнем Новгороде", - сказал Григоренко.

По его словам, пройти в метро граждане смогут при помощи биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ЕБС). Таким образом, уточнил он, запустить оплату по биометрии в метро регионы смогут без дополнительных затрат на создание собственной цифровой инфраструктуры, которая, как и федеральная система, должна соответствовать жестким требованиям к безопасности данных.

Вице-премьер отметил, что интерес граждан к биометрическим технологиям возрастает, о чем свидетельствует рост числа пользователей, которые сами подключились к ЕБС.

"На сегодняшний день около 2 млн граждан инициативно зарегистрировали свою биометрию в системе. При этом больше 55% от общего числа регистраций сделаны за первые шесть месяцев 2024 года", - сказал вице-премьер.

Григоренко подчеркнул, что регистрация биометрии абсолютно добровольна для граждан. По его словам, это инструмент получения услуг, и во всех пользовательских сценариях биометрия выступает в качестве дополнительного - самого простого и комфортного - способа их получения.

Как сообщалось, оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года.

В конце апреля этого года в пресс-службе московского метрополитена "Интерфаксу" сообщили, что система оплаты проезда в московском транспорте по биометрии насчитывает более 340 тыс. пользователей. В середине мая 2023 года в интервью "Москве 24" руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов говорил, что в департаменте рассчитывают на подключение к системе до 500 тыс. пользователей.