Правительство решило создать региональный сегмент Единой биометрической системы Москвы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство решило создать московский региональный сегмент государственной Единой биометрической системы (ЕБС) и утвердило перечень услуг, для которых он будет применяться. Соответствующее постановление подписал премье-министр Михаил Мишустин.

Решение о создании регионального сегмента ЕБС принято по обращению правительства Москвы, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Московский сегмент станет частью Единой биометрической системы и будет соответствовать тем же условиям функционирования, обеспечения безопасности и сохранности данных.

Согласно постановлению, с помощью регсегмента могут предоставляться такие услуги, как оплата проезда в общественном транспорте, проход на территорию органов власти Москвы, пользование парковкой, каршерингом и кикшерингом, посещение музеев, театров и спортивных объектов. "Во всех перечисленных сценариях биометрия будет применяться наряду с уже существующими способами оказания услуг, а гражданин всегда сможет выбрать из них наиболее удобный", - уточнили в аппарате Григоренко.

Пользователи регсегмента могут управлять своей биометрией - например, удалять ранее зарегистрированные биометрические образцы или оформлять отказ от обработки таких данных.

Решение о создании регсегмента принимается правительством в тех случаях, когда в регионе уже существует развитая инфраструктура биометрических сервисов. "Включение в Единую биометрическую систему региональных информсистем в качестве регсегмента позволит сохранить в неизменном виде уже знакомые гражданам сервисы, а также гарантировать максимальную защищенность их биометрических персональных данных", - пояснили в аппарате вице-премьера.

Единая биометрическая система - это государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (лицу и голосу) для получения различных услуг дистанционно или очно.