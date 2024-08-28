Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Правительство решило создать региональный сегмент Единой биометрической системы Москвы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство решило создать московский региональный сегмент государственной Единой биометрической системы (ЕБС) и утвердило перечень услуг, для которых он будет применяться. Соответствующее постановление подписал премье-министр Михаил Мишустин.

Решение о создании регионального сегмента ЕБС принято по обращению правительства Москвы, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Московский сегмент станет частью Единой биометрической системы и будет соответствовать тем же условиям функционирования, обеспечения безопасности и сохранности данных.

Согласно постановлению, с помощью регсегмента могут предоставляться такие услуги, как оплата проезда в общественном транспорте, проход на территорию органов власти Москвы, пользование парковкой, каршерингом и кикшерингом, посещение музеев, театров и спортивных объектов. "Во всех перечисленных сценариях биометрия будет применяться наряду с уже существующими способами оказания услуг, а гражданин всегда сможет выбрать из них наиболее удобный", - уточнили в аппарате Григоренко.

Пользователи регсегмента могут управлять своей биометрией - например, удалять ранее зарегистрированные биометрические образцы или оформлять отказ от обработки таких данных.

Решение о создании регсегмента принимается правительством в тех случаях, когда в регионе уже существует развитая инфраструктура биометрических сервисов. "Включение в Единую биометрическую систему региональных информсистем в качестве регсегмента позволит сохранить в неизменном виде уже знакомые гражданам сервисы, а также гарантировать максимальную защищенность их биометрических персональных данных", - пояснили в аппарате вице-премьера.

Единая биометрическая система - это государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (лицу и голосу) для получения различных услуг дистанционно или очно.

ЕБС Михаил Мишустин Правительство Москва Дмитрий Григоренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Кировский губернатор сообщил о пяти БПЛА, сбитых над регионом с утра

Аэропорты Татарстана возобновили прием и отправку рейсов

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах РФ

Песков счел искажением реальности сообщения о принуждении призывников служить по контракту в Курской области

В Кремле сейчас не видят предпосылок для мирных переговоров с Украиной

Военная операция на Украине

Взят под контроль населенный пункт Камышевка в ДНР

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов

Основателя группы "Открытие" Беляева заочно арестовали по делу о мошенничестве

В Ингушетии задержаны пособники террористов, готовившие нападения на церкви

Арбитражный суд Москвы начнет рассматривать дело о банкротстве Euroclear 21 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });