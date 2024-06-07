Банк России начнет пресс-конференцию по ставке после завершения пленарной сессии ПМЭФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что изменил время начала пресс-конференции руководства ЦБ по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

"Трансляция начнется после окончания пленарной сессии ПМЭФ", - сказано в сообщении.

Ранее предполагалось, что она начнется в 17:00. Стандартное время пресс-конференции - 15:00, она начинается через полтора часа после объявления решения по ставке. 4 июня ЦБ сообщил, что пресс-конференцию сдвинут на два часа, поскольку иначе она совпала бы с пленарной сессией ПМЭФ, на которой ежегодно выступает президент Владимир Путин.