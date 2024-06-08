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НРД планирует осенью запуск сервиса быстрого перевода бумаг между брокерами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами может полноценно заработать к середине осени, к проведению пилота сейчас готовы четыре профучастника, сообщил "Интерфаксу" председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков.

"Пилот - это просто техническая возможность реализовать этот перевод. К нему готовы четыре профучастника. Но нам нужно, чтобы у клиентов появилась такая потребность, чтобы был сетевой эффект", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, брокеры изъявляют желание подключиться к сервису. "Брокеры подтверждают потребность, и никто не хочет быть не входящим в эту систему, потому что это снижает конкурентные преимущества. Готовность у всех, но есть вопрос технологических возможностей и людских ресурсов", - отметил председатель правления НРД.

"По тому активному отклику, который произошел после недавнего принятия закона, я с оптимизмом смотрю на сроки запуска. Думаю, что к середине осени будет уже достаточное число участников", - заключил он.

НРД в августе 2023 года сообщил, что разработал систему быстрого перевода ценных бумаг между брокерами. Для запуска сервиса в том числе требовалось принятие поправок в закон "О рынке ценных бумаг", которые позволяют передавать сведения по заявлению клиента от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому в электронном виде. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в конце мая.

ПМЭФ-2024

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Презентация новой модели Lada IskraСтенд Белгородской областиУчастники XXVII Петербургского международного экономического форума
Национальный расчетный депозитарий НРД Виктор Жидков ПМЭФ
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