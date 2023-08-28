Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

НРД запланировал запустить сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) разработал систему быстрого перевода ценных бумаг и начинает тестировать ее с брокерами, сообщил председатель правления НРД Виктор Жидков.

"Мы строим систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии с системой быстрого перевода денег, к которой все привыкли. Если ты являешься клиентом какого-то брокера, перевести активы к другому брокеру крайне сложно: встречные распоряжения, документы для налогов и прочее. Мы предложили рынку встроить в приложения брокеров функцию, которая позволит перевести бумаги к другому брокеру в один или несколько кликов", - рассказал Жидков журналистам.

Технически это уже реализовано, сейчас начинается тестирование с рядом брокеров, отметил он.

"У нас уже шесть участников тестирования, думаю, до конца года мы это реализуем. Но необходимо внесение изменений в законодательство - в ФЗ-39 "О рынке ценных бумаг" и в Налоговый кодекс", чтобы иметь возможность доставить в место перевода налоговые документы в электронном виде. Помимо перевода бумаги от одного брокера другому, необходимо передать информацию о ее стоимости, чтобы налоги собирались правильно", - пояснил глава НРД.

По его словам, в результате перевод бумаг станет дешевле, поскольку снизятся трудозатраты брокеров, которые сейчас должны совершать большое количество действий для этого.

"У нас будет, по сути, передача электронного пакета от одного брокера к другому через наши каналы. Стоимость услуги - это себестоимость канала, его защищенность и хранение документов. Я думаю, что тарификация сформируется путем простого бизнес-анализа ценностей, которые будет в конечном счете видеть клиент. Если он не будет их видеть, он ничего не заплатит", - отметил он.

НРД также прорабатывает вопрос создания реестра квалифицированных инвесторов. "Мы хотим вести реестр квалифицированных инвесторов. Обсуждаем это с регулятором и со всеми структурами, кто в этом заинтересован", - сообщил Жидков.

Это, по его словам, позволит централизовать надзор и упростить процесс подтверждения квалификации при переходе клиентов к другому брокеру.

Виктор Жидков Московская биржа НРД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

ТМХ принял решение о редомициляции головной компании с Кипра

ТМХ принял решение о редомициляции головной компании с Кипра

ТМХ в сентябре намерен оспорить санкции США против "Метровагонмаша"

Иск к Synergetic на 11 млрд рублей связан со спором о торговом слогане

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Глава ВТБ Костин стал председателем совета директоров ОСК

Банк "Траст" продал 90% "Точки" ее миноритарию за 41,5 млрд рублей

Мишустина предупредили о риске срыва осеннего сева на Ставрополье

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });