НРД запланировал запустить сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) разработал систему быстрого перевода ценных бумаг и начинает тестировать ее с брокерами, сообщил председатель правления НРД Виктор Жидков.

"Мы строим систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии с системой быстрого перевода денег, к которой все привыкли. Если ты являешься клиентом какого-то брокера, перевести активы к другому брокеру крайне сложно: встречные распоряжения, документы для налогов и прочее. Мы предложили рынку встроить в приложения брокеров функцию, которая позволит перевести бумаги к другому брокеру в один или несколько кликов", - рассказал Жидков журналистам.

Технически это уже реализовано, сейчас начинается тестирование с рядом брокеров, отметил он.

"У нас уже шесть участников тестирования, думаю, до конца года мы это реализуем. Но необходимо внесение изменений в законодательство - в ФЗ-39 "О рынке ценных бумаг" и в Налоговый кодекс", чтобы иметь возможность доставить в место перевода налоговые документы в электронном виде. Помимо перевода бумаги от одного брокера другому, необходимо передать информацию о ее стоимости, чтобы налоги собирались правильно", - пояснил глава НРД.

По его словам, в результате перевод бумаг станет дешевле, поскольку снизятся трудозатраты брокеров, которые сейчас должны совершать большое количество действий для этого.

"У нас будет, по сути, передача электронного пакета от одного брокера к другому через наши каналы. Стоимость услуги - это себестоимость канала, его защищенность и хранение документов. Я думаю, что тарификация сформируется путем простого бизнес-анализа ценностей, которые будет в конечном счете видеть клиент. Если он не будет их видеть, он ничего не заплатит", - отметил он.

НРД также прорабатывает вопрос создания реестра квалифицированных инвесторов. "Мы хотим вести реестр квалифицированных инвесторов. Обсуждаем это с регулятором и со всеми структурами, кто в этом заинтересован", - сообщил Жидков.

Это, по его словам, позволит централизовать надзор и упростить процесс подтверждения квалификации при переходе клиентов к другому брокеру.