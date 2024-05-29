Подписан закон об обязательной передаче данных о клиентах между брокерами

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2025 года обязует передавать сведения по заявлению клиента от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому.

Закон был принят Госдумой 21 мая и одобрен Советом Федерации 22 мая. Документ (№446407-8) был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в конце сентября 2023 года.

Согласно принятым изменениям в закон "О рынке ценных бумаг", брокер будет обязан передать имеющиеся у него сведения о физлице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, другому профучастнику не позднее 30 дней со дня получения соответствующего заявления от клиента.

Сейчас перевод ценных бумаг основан на бумажном документообороте и является достаточно сложным и ресурсозатратным как для инвесторов, так и для профучастников, отмечали авторы документа в пояснительной записке.

Действующее законодательство не содержит положений, на основании которых брокеры могут обмениваться сведениями о клиентах, за исключением случаев, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. Инвестор должен самостоятельно получать необходимые документы у одного профучастника и предоставлять их другому.

Предполагается, что состав сведений по обязательной передаче будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи - базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров и управляющих.

Документ вступит в силу с 1 января 2025 года.