Акционер "Новосталь-М": рынок РФ вытаскивает нас по рентабельности, прибыль от экспорта утекает в пошлину

Иван Демченко рассказал, как компании приходится подстраиваться под новые реалии и как совмещать уплату налогов с выполнением инвестпрограммы

Иван Демченко Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В этом году к новым вызовам, с которыми столкнулись металлурги, помимо санкционных и логистических ограничений, экспортных проблем и сложностей с платежными системами, добавилась новая фискальная нагрузка в виде "курсовой" экспортной пошлины. О том, как компании, ориентированной, главным образом, на экспорт, приходится подстраиваться под новые реалии, совмещать уплату налогов с выполнением инвестиционной программы в интервью "Интерфаксу" в ходе ПМЭФ-2024 рассказал акционер металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко.

- Группа "Новосталь-М" не раскрывала финансовые итоги за 2023 год. Год назад на этой площадке вы прогнозировали 100%-ю загрузку производства в 2023 году. Планы были реализованы?

- Первые девять месяцев прошлого года мы прошли хорошо. В целом нам до сих пор удается бороться с санкционным давлением, справляться с системой платежей.

Но, конечно, молитва у бизнеса одна: если нам не помогают, то хотя бы не мешайте. К сожалению, осенью прошлого года ввели "курсовые" экспортные пошлины, которые на нас оказали существенное пагубное влияние.

Если смотреть на чистую прибыль в прошлом году, то если октябрь, когда экспортная пошлина была только введена, мы шли на инерции, то в ноябре вместе с windfall tax, который мы заплатили, у нас уже был зафиксирован чистый убыток, который держался до февраля этого года.

В феврале мы смогли выйти плюс-минус в плоскую шкалу, но для этого были вынуждены на 20% сократить выпуск электростали, заменив ее покупными полуфабрикатами.

- Сокращение производственных мощностей электросталеплавильного производства позволило понизить выплаты акциза на сталь?

- Конечно. Мы сейчас не платим акциз на сталь, который были обязаны выплачивать при ее производстве, покупаем уже готовый полуфабрикат.

- Убытки в конце прошлого года не помешали группе завершить 2023 год в плюсе?

- EBITDA за прошлый год составила чуть больше 30 млрд рублей, чистая прибыль - чуть больше 10 млрд рублей.

- Новые "курсовые" экспортные пошлины заставили группу скорректировать свою инвестиционную программу?

- Вся дополнительная рентная нагрузка пагубно влияет на результаты компании и, в первую очередь, на ее инвестиционную программу. За 2023 год мы инвестировали в новое производство в Саратовской области более 30 млрд рублей, в этом и следующем году план по инвестициям -35 млрд рублей в год.

Безусловно, инвестиции - это хорошо, но нужно понимать их источник. Мы сегодня вынуждены продавать часть активов, которые заработали за 2021-2023 годы, для того, чтобы просто продолжать строительство нового стана в Балаково, вынуждены докредитовываться в том числе по такой высокой ключевой ставке, как сейчас.

Не нужно также забывать, что у нас остаются социальные обязательства, мы продолжаем вкладывать в человеческий капитал.

- Вы можете озвучить, какой акциз на сталь был уплачен в прошлом году и какой размер экспортной пошлины вы уплатили с октября прошлого года?

- Мы посчитали, что с 1 января 2023 года по 1 июня 2024-го уплатили дополнительных налогов - windfall tax, акциз, пошлина - почти 10 млрд рублей.

А если смотреть на первый квартал этого года, то EBITDA "Новостали-М" составила порядка 3,2 млрд рублей, чистая прибыль - 400 млн рублей, на уплату акциза и экспортной пошлины было направлено более 1,5 млрд рублей.

- Какая позиция у компании по поводу анонсированных в начале июня поправок в Налоговый кодекс?

- Та налоговая нагрузка, которая сегодня ложится на компанию, составляет даже не 50%, а почти 80% (от EBITDA). Поэтому мы выступали за повышение налога на прибыль до 25% при условии отмены "курсовой пошлины" и корректировки акциза на сталь. Я хочу напомнить, что акциз вводился в 2021 году вместо пошлин, и у нас были договоренности с правительством, что он вводится сроком на три года. Другой вопрос, что в постановлении срок для акциза на сталь не прописан. Конечно, мы очень рассчитываем, что государство сдержит свои обещания и снизит давление на компании в виде дополнительных пошлин и акцизов.

- Как эти поправки отразятся на вашей инвестпрограмме?

- Исключительно положительно. Была озвучена следующая позиция правительства: "курсовые" экспортные пошлины отменяются, возможно отменится акциз на сталь. И мы такой вариант, безусловно, поддерживаем.

- В правительстве обсуждался вывод из-под пошлины чугуна и некоторых видов сортового проката. Вашу продукцию это постановление затронет?

- У нас, действительно, сегодня согласованная позиция всеми ФОИВами по отмене пошлины на катанку и на чугун. Проект постановления согласован Минфином, Минэком, Минпромторгом.

- Когда ждать решения?

- К сожалению, постановление еще не вышло и ФТС продолжает снимать с нас "курсовую" пошлину. Обещают...

Но тут важно отметить, что отмена этой пошлины на чугун и катанку будет носить временный характер - только до 1 сентября.

- В этом году какой заложен ориентир по финпоказателям "Новостали-М"?

- При пессимистичном сценарии будем ориентироваться на EBITDA 20-22 млрд рублей, при позитивном - сохраним уровень прошлого года, около 30 млрд рублей.

- Сокращение объемов выпуска жидкой стали, о котором вы говорили, как-то скорректировало производство металлопродукции?

- Нет, сокращаем именно производство по жидкой стали из-за нагрузки от уплаты акциза и экспортной пошлины. Нам сегодня выгоднее стальная заготовка у наших партнёров, нежели металлолом. Прокатные мощности у нас максимально загружены.

- Год назад вы озвучивали рентабельность группы на уровне 15-17%, какая она сейчас?

- Рентабельность упала, потому что упали мировые цены на готовую продукцию, а все остальное выросло - в том числе и оплата труда, и все тарифы. Сегодня рентабельность - 5-7%, если брать только внутренний рынок - то 10-12%. Российский рынок - это то, что нас вытаскивает. Например, в феврале мы еще доплачивали $22 на тонну экспортируемой нами метпродукции. То есть, если говорить просто, наша прибыль утекает в пошлину.

- Несмотря на то, что вы частично перешли на закупку заготовки у сторонних компаний, "Новосталь-М" продолжает оставаться электрометаллургической, а основным видом сырья для вас является лом. Что сейчас с ценами на лом на внутреннем рынке?

- Мы продолжаем работать на ломе, ГБЖ у нас занимает примерно 10-15%. Металлолом очень сильно дорожает, и это серьезная проблема. Очень выросла в цене логистика из-за размера ключевой ставки. У нас перевозка по железной дороге за год выросла в цене в два раза - если у нас раньше тонна стоила 3 тыс. рублей, то сегодня - 6 тыс. рублей на тонну при цене лома в 30-33 тыс. рублей за тонну. То есть раньше это было 10% от стоимости сырья, а сегодня - уже 20%.

- Планы по наращиванию доли ГБЖ в шихте у компании остаются? После расширения производственной площадки в Балаково какой будет доля ГБЖ?

- Технологии подразумевают использование до 80% ГБЖ.

- Есть уже понимание, кто будет основным поставщиком сырья?

- Контракты еще не заключены, мы ведем переговоры, в том числе с "Металлоинвестом".

- В Балаково вы строите новый рельсобалочный стан, есть ли уже какие-то предварительные договоренности о поставках сверхдлинных рельс на внутренний рынок, например, для строительства ВСМ Москва-Санкт-Петербург?

- Когда мы задумывали этот проект, аббревиатуры ВСМ еще, наверное, и не существовало на нашем рынке. На проекте в Балаково мы в следующем году планируем получить первую сталь, в 2028 - первые рельсы. На стройку Москва-Санкт-Петербург мы уже, скорее всего, не успеваем, в том числе из-за сроков получения необходимой сертификации. Но, например, на ВСМ Москва-Краснодар вполне сможем поставлять нашу продукцию.

- За год компания скорректировала свои экспортные потоки?

- Мы как работали в Африке - так и работаем, как работали в Латинской Америке - так и работаем, как работали на Ближнем Востоке - так и работаем. Немного - Азия, немного - Балканский полуостров.

Объемы экспорта у нас точно не снижаются. И, с одной стороны, это хорошо. А с другой - они не снижаются по причине того, что Россия не потребляет этот объем.

Например, в прошлом сентябре мы отгрузили рекордные для нас 250 тыс. тонн проката, а на внутренний рынок продали только 16 тыс. тонн. Безусловно, если бы у нас была возможность продавать на внутренний рынок - мы бы продавали.

- У вас еще один крупный проект - речной порт "Балаково". Он выведен на полную мощность?

- Запущен на максимум. Мы его "разогнали" за два месяца - начали принимать 60 тыс. тонн сырья ежемесячно.

- Какие планы по вхождению в судоходный сегмент? Предусмотрены закупка или строительство собственного флота?

- Сейчас у нас пять собственных судов. И мы еще заказываем за рубежом барже-буксирные составы, которых сегодня на Волге большой дефицит. Будем расширять российский торговый флот, в том числе при помощи наших зарубежных партнеров - тайских, китайских, индийских, турецких и т.д.