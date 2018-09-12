Экономика Восточный экономический форум - 2018

Сбербанк не исключил повышения ставок по кредитам

Герман Греф надеется, что это временная тенденция для рынка

Сбербанк не исключил повышения ставок по кредитам
Фото: Роман Пименов, Интерпресс/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России не исключает повышения ставок по кредитам для физических лиц, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Пока смотрим, но ставки очень сильно пошли вверх, опасность такая есть", - сказал Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

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По его мнению, тенденция повышения ставок на рынке может закончиться. "Надеемся, это временная история, и рынок успокоится, уляжется, и ставки пойдут вниз. Пока тренд наверх, видите, как ставки выросли. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - отметил топ-менеджер.

Как сообщалось ранее, 24 августа Сбербанк России повысил ставки по вкладам в рублях на 0,1-0,4 процентного пункта, ввел два новых депозитных продукта со ставками 6,5-6,7% в рублях и 1,5-3% в долларах.

Также Греф сообщил, что Сбербанк может повысить предельный возраст для ипотечных заемщиков. Сейчас на сайте банка указан предельный возраст заемщика в 75 лет. В то же время уточняется следующая информация: "Срок возврата кредита полностью приходится на трудоспособный или пенсионный возраст заемщика/каждого из платежеспособных созаемщиков. Если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата кредита ограничивается 65 годами".

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Теги: Сбербанк, Герман Греф

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