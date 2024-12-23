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Командующий дальней авиацией заявил, что модернизация двигателей повысит эффективность авиакомплексов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Программа модернизации двигателей самолетов дальней авиации повысит боевую эффективность авиационных комплексов в 2-2,5 раза, сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Кувалдин.

"Ведется активная работа по разработке и внедрению новых авиационных двигателей. По оценкам специалистов, программа модернизации позволит повысить боевую эффективность существующих авиационных комплексов в 2-2,5 раза при значительном снижении затрат на их эксплуатацию", - сказал Кувалдин в интервью, опубликованном в понедельник в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он подчеркнул, что "авиация всегда была высокотехнологичным средством вооруженной борьбы и стоит на пике технического развития", при этом "модернизацию парка дальней авиации диктуют возросшие требования и изменившиеся подходы к ведению боевых действий".

"Модернизированные самолеты получают новые перспективные спутниковые, инерциальные и астроинерциальные системы навигации, средства радиоэлектронной борьбы и связи, бортовые комплексы обороны", - сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ.

Он уточнил, что "поставки авиационной техники осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком, согласованным с промышленностью и регламентированы гособоронзаказом".

"2025 год не будет исключением, мы ожидаем плановые поставки авиационной техники", - резюмировал Кувалдин.

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