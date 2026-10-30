Средства ПВО за неделю сбили 6,9 тыс. беспилотников

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели сбили 6,9 тыс. беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны России в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты воздушного базирования, из них две ракеты Storm Shadow производства Великобритании и одна SCALP производства Франции, шесть крылатых ракет большой дальности "Нептун", а также 6900 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.