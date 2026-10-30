Brent подорожала до $116,11 за баррель

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Нефть дорожает утром в пятницу, участники рынка оценивают сообщения о новых атаках на Ближнем Востоке.

К 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,23 (1,07%) до $116,11 за баррель. В четверг они подешевели на $0,44 (0,38%), до $114,88 за баррель. Срок обращения декабрьских контрактов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые фьючерсы на январь дорожают на $1,12 (1,01%), до $111,92 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,96 (0,94%), до $102,96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,78 (0,76%), до $102 за баррель.

За октябрь Brent подорожала примерно на 11%, WTI - на 14%.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о пожаре, возникшем на судне в Ормузском проливе у берегов Омана. Как отмечает Reuters, танкер был атакован начиненным взрывчаткой катером.

"Продолжение военных действий в районе Ормузского пролива на фоне сомнений в возможности найти приемлемый дипломатический выход из ситуации и опасений эскалации конфликта в ближайшие недели поддерживает высокие цены на нефть", - написал аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Хуситы заявили, что нанесли удары по ряду объектов в Саудовской Аравии, в том числе по НПЗ в городах Рас-Таннура и Рабиг, а также по двум аэропортам.

The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представил президенту Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана.

Ранее американский сенатор Крис Мерфи, который ознакомился с планом администрации США на случай возобновления ударов по Ирану, назвал его безумным и усомнился в его эффективности. "Некоторые из нас проинформированы о военном плане. Я не могу раскрыть его детали, но могу сказать следующее: этот план безумен", - написал Мерфи в соцсети X, отметив, что реализация плана приведет к новому циклу эскалации.

Аналитики опасаются, что Белый дом может активизировать боевые действия в ближневосточном регионе после промежуточных выборов в Конгресс США, намеренных на начало ноября.

Цены на нефть могут стать еще более ⁠волатильными в ближайшие недели из-за парламентских выборов в Израиле и выборов в США, заявил руководитель направления сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

Он отметил, что повышенная неопределенность затрудняет прогнозирование цен. По его мнению, даже после окончания конфликта нефть будет торговаться в более высоком диапазоне, от $70 до $90 за баррель, по сравнению с докризисным уровнем в $60-70 за баррель из-за необходимости пополнения запасов, а также риска возобновления боевых действий.