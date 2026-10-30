Что случилось этой ночью: пятница, 30 октября

Атака БПЛА на Московский регион, итоги парламентских выборов в Израиле, смерть звезды "Людей Икс" и Star Trek Патрика Стюарта

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 87 беспилотников, летевших на столицу с начала пятницы. Аэропорты Московского авиаузла ночью не обслуживали рейсы.

- Переговоры по Украине не означают прекращения огня, поскольку РФ настроена на долгосрочное мирное урегулирование, а не на временную приостановку боевых действий, заявил NBC News пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Коалиция Биньямина Нетаньяху обошла оппозицию по количеству мест в парламенте, но не получила большинство. После обработки 100% голосов у блока премьер-министра 53 места, у оппозиции - 48, у арабских партий - 19.

- Бывший начальник управления стратегического планирования генерал-лейтенант Бретт Сильвия признался в передаче секретной информации об Украине и Иране журналистам, сообщил Axios со ссылкой на отчет о расследовании.

- В Забайкалье ликвидировали ландшафтный пожар на 4,5 тыс. га. Пожарным удалось защитить населенный пункт Курильжа и предотвратить переход огня на 12 животноводческих хозяйств.

- Хуситы заявили об ударах по нескольким нефтяным объектам Саудовской Аравии, а также аэропортам в Эр-Рияде и Даммаме.

- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Атланту для участия в совете глав МИД G20.

- На 87-м году жизни скончался британский актер Патрик Стюарт, известный по ролям в "Звездном пути" и "Людях Икс".