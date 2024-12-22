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Десять человек пострадали в массовой аварии на юге Москвы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - КАМАЗ протаранил три автомобиля на перекрестке на юге Москвы, госпитализированы 10 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции в воскресенье.

"По предварительным данным, на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель автомобиля КАМАЗ проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и тремя автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора (...) пострадали 10 человек, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного департамента транспорта уточнили, что авария произошла около 20:20 в районе дома №30 на Новочеркасском бульваре. Среди участников ДТП - грузовой и легковые автомобили, автобус 751 маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765 маршрута.

В Дептрансе добавили, что движение по Новочеркасскому бульвару в сторону ул. Маршала Голованова и по ул. Маршала Голованова в сторону Новочеркасского бульвара перекрыто в оба направления. "Из-за ДТП на Новочеркасском бульваре задерживаются автобусы и электробусы маршрутов 765, 625, 657, 749 и с9. Маршруты временно изменены", - предупредили в департаменте.

КАМАЗ Новочеркасский бульвар
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