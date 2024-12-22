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В Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц, пострадавших от разлива нефти

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Волонтеры в Анапе, Краснодарский край, отмыли более 970 птиц, попавших в мазут после разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

"Спасены 972 птицы, 890 из них уже направлены на реабилитацию", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, первые 150 спасенных птиц доставили в краснодарский "Сафари-парк". Речь идет о чомгах и серощеких поганках. Для пернатых предоставлена специальная карантинная зона в зоопарке. После реабилитации и ликвидации последствий разлива мазута птиц выпустят в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры собрали с пляжей Черноморского побережья более 17 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта и очистили свыше 39,7 км береговой линии. К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено более 10 тыс. человек и 366 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Апапы введен режим ЧС.

Вечером в субботу в Темрюкском районе Краснодарского края, а также на центральном пляже Анапы были зафиксированы вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров.

Краснодар Краснодарский край Темрюк Анапа
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