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Бывший президент Франции Олланд высказался против досрочной отставки Макрона

Бывший президент Франции Олланд высказался против досрочной отставки Макрона
Экс-президент Франции Франсуа Олланд
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Экс-президент Франции Франсуа Олланд считает, что преждевременная отставка его преемника Эммануэля Макрона, призывы к которой раздаются в стране, спровоцирует институциональный кризис.

"Я за соблюдение (избирательных - ИФ) сроков", - сказал бывший президент-социалист в опубликованном в воскресенье интервью газете Ouest-France.

По его словам, несмотря на многочисленные упреки, адресованные Макрону, он "был переизбран, и должен завершить свой мандат", тем более что "его отставка спровоцировала бы крупный институциональный кризис".

Олланд подчеркнул, что "не принадлежит к тем, кто спекулирует на досрочной отставке Эммануэля Макрона, как (лидер радикальных левых - ИФ) Жан-Люк Меланшон и (глава парламентской фракции крайне правого "Национального объединения" - ИФ) Марин Ле Пен".

В то же время, помимо политической оппозиции, за отставку Макрона высказывается большинство французских избирателей. Согласно опубликованным 3 января результатам опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Odoxa Backbone Consulting для газеты Le Figaro, 61% французов желает, чтобы президент покинул свой пост.

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Этот показатель, по данным Odoxa Backbone Consulting, увеличился с сентября 2024 года на 7 пунктов.

Предшественник Макрона при этом высказался против еще одного роспуска нижней палаты французского парламента - Национального собрания и созыва новых законодательных выборов в наступившем году, тема которых стала обсуждаться во французских СМИ после предновогоднего заявления президента, намекнувшего на такую возможность.

"Я не вижу, как роспуск через шесть месяцев смог бы дать нам состав палаты, отличающийся от сегодняшнего", - заявил Олланд.

В том же опросе Odoxa Backbone Consulting мнения французов относительно очередного роспуска Национального собрания разделились примерно поровну: 50% французов поддержали такую перспективу, 49% - высказались против.

Сам Макрон в заявлении 31 декабря был вынужден признать, что роспуск Национального собрания в июне прошлого года, за которым последовал затяжной правительственный кризис, "принес во французскую политику больше раскола, чем решений".

Из-за поражения на выборах в Европейский парламент президентской партии "Возрождение", ощутимо проигравшей "Национальному объединению", Макрон объявил 9 июня 2024 года о роспуске Национального собрания и назначил досрочные парламентские выборы.

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт".

Франция Франсуа Олланд Эммануэль Макрон
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