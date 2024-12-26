Поиск

Таллин допустил изменение морского права в связи с повреждениями подводных кабелей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Факты повреждения подводных международных линий передач в Балтийском море могут привести к пересмотру морского права, заявил газете Postimees министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

В миреФинляндия начала расследование прекращения работы трансграничного электрокабеляЧитать подробнее

"Последствия подобных инцидентов могут быть сопоставимы с нападениями мигрантов на Литву, Польшу и Латвию несколько лет назад, которые заставили западные страны пересмотреть международные правила и законодательство в области миграции. Это также может означать пересмотр международного морского права и возможностей государств предпринимать оперативные действия против судна, плывущего в нейтральных водах", - сказал он.

Он отметил, что на сбой в работе электрокабеля EstLink 2 25 декабря отреагировали как финские, так и эстонские пограничные суда. Пока рано говорить о том, что будет дальше, и будет ли возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом. Это будет зависеть от результатов первоначального расследования, которое, в частности, определит, вызван ли сбой человеческим фактором.

Если в аварии вновь окажутся виновны люди, то вопрос будет уже не в том, что делать Эстонии и Финляндии, а в том, что делать Европе, заявил Ляэнеметс.

Если причиной аварии были человеческие действия, то это уже третий подобный инцидент в Балтийском море за год.

В среду эстонские и финские системные операторы энергокомпаний Elering и Fingrid сообщили о сбое в 12.26 (13.26 по Москве) в работе электрокабеля EstLink 2. Причины прекращения работы пока неизвестны.

Представитель Fingrid Арто Пахкин сказал Yle, что нельзя исключать возможность терроризма или вандализма. По его словам, над подводным кабелем в то же время, когда был обнаружен сбой в работе электросоединения, находились два судна.

По данным службы мониторинга Marinetraffic, которая следит за прохождением судов, одно из них - нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Он направлялся из Петербурга в Египет. На восемь минут ранее над электрокабелем прошел контейнеровоз под флагом Гонконга Xin Xin Tian 2. Он также направлялся из Петербурга в Египет.

Elering Fingrid Финляндия Эстония Лаури Ляэнеметс Арто Пахкин Estlink 2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

Десять человек погибли после ударов по сектору Газа

Десять человек погибли после ударов по сектору Газа

Что произошло за день: среда, 25 декабря

В "Оборонлогистике" заявили о теракте в отношении судна Ursa Major

Авиакатастрофа в Актау

В авиакатастрофе в Актау выжили девять россиян

Авиакатастрофа в Актау

На месте крушения самолета в Казахстане найден черный ящик

Авиакатастрофа в Актау

Власти Казахстана сообщили о гибели 38 человек при крушении самолета в Актау

Власти Казахстана сообщили о гибели 38 человек при крушении самолета в Актау
Авиакатастрофа в Актау

Авиакомпания AZAL приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу

Великий герцог Люксембурга Анри намерен отречься от престола в следующем году

Великий герцог Люксембурга Анри намерен отречься от престола в следующем году

В Финляндии не исключили связь сбоя в работе электрокабеля с Эстонией с актом вандализма

Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5599 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });