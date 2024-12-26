Таллин допустил изменение морского права в связи с повреждениями подводных кабелей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Факты повреждения подводных международных линий передач в Балтийском море могут привести к пересмотру морского права, заявил газете Postimees министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

"Последствия подобных инцидентов могут быть сопоставимы с нападениями мигрантов на Литву, Польшу и Латвию несколько лет назад, которые заставили западные страны пересмотреть международные правила и законодательство в области миграции. Это также может означать пересмотр международного морского права и возможностей государств предпринимать оперативные действия против судна, плывущего в нейтральных водах", - сказал он.

Он отметил, что на сбой в работе электрокабеля EstLink 2 25 декабря отреагировали как финские, так и эстонские пограничные суда. Пока рано говорить о том, что будет дальше, и будет ли возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом. Это будет зависеть от результатов первоначального расследования, которое, в частности, определит, вызван ли сбой человеческим фактором.

Если в аварии вновь окажутся виновны люди, то вопрос будет уже не в том, что делать Эстонии и Финляндии, а в том, что делать Европе, заявил Ляэнеметс.

Если причиной аварии были человеческие действия, то это уже третий подобный инцидент в Балтийском море за год.

В среду эстонские и финские системные операторы энергокомпаний Elering и Fingrid сообщили о сбое в 12.26 (13.26 по Москве) в работе электрокабеля EstLink 2. Причины прекращения работы пока неизвестны.

Представитель Fingrid Арто Пахкин сказал Yle, что нельзя исключать возможность терроризма или вандализма. По его словам, над подводным кабелем в то же время, когда был обнаружен сбой в работе электросоединения, находились два судна.

По данным службы мониторинга Marinetraffic, которая следит за прохождением судов, одно из них - нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Он направлялся из Петербурга в Египет. На восемь минут ранее над электрокабелем прошел контейнеровоз под флагом Гонконга Xin Xin Tian 2. Он также направлялся из Петербурга в Египет.