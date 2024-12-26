Под Актау нашли второй бортовой самописец разбившегося Embraer 190

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Близ Актау на месте крушения самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines обнаружен второй бортовой самописец, сообщил на брифинге транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев.

"Обнаружены два самописца бортовых, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий", - сказал он.

По его информации, также произведена выемка записи переговоров по радиостанции между диспетчерами и экипажем.

"На стадии завершения осмотр места происшествия - это более 4 тыс. кв м. Провели допросы пострадавших, работников наземной службы, также устанавливаем всех очевидцев", - прокурор.

Первый "черный ящик" нашли к вечеру 25 декабря.

Пока, по данным руководства Казахстана, каких-либо официальных версий авиакатастрофы не выдвигалось.

"Официально никаких версий на сегодня. Ни от России, ни от Азербайджана мы также не получали версии", - заявил на брифинге вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет госкомиссию по расследованию трагедии.