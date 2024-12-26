Поиск

Azerbaijan Airlines выплатит семьям погибших под Актау по $23,5 тысяч

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет авиакомпании Azerbaijan Airlines определил сумму компенсаций для пострадавших и семьям погибших в результате крушения самолета Embraer 190 в Казахстане.

Каждому пострадавшему будет выплачено 20 тысяч манатов ($11,76 тысячи), а семьям каждого погибшего - 40 тысяч манатов ($23,52 тысячи), сообщила пресс-служба AZAL.

Кроме того, все пассажиры дополнительно получат соответствующую страховую выплату, применяемую в соответствии с законодательством Азербайджана и передовой международной практикой.

25 декабря самолет AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился под Актау. На борту находились 67 человек, из них погибли 38.

Крушение самолета в Казахстане

7
Хроника 25 – 26 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Азербайджан Актау Казахстан Azerbaijan Airlines
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС усилит санкции против российского танкерного флота после повреждения кабелей на Балтике

Операция США и союзников против хуситов

Из-за ударов ВВС Израиля по аэропорту в Сане глава ВОЗ не смог покинуть Йемен

Mastercard отметила рост розничных продаж в США перед праздниками на 3,8%

Авиакатастрофа в Актау

В Казахстане сообщили о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL до крушения

В Казахстане сообщили о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL до крушения

Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов176 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау46 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5601 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });