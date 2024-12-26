Azerbaijan Airlines выплатит семьям погибших под Актау по $23,5 тысяч

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет авиакомпании Azerbaijan Airlines определил сумму компенсаций для пострадавших и семьям погибших в результате крушения самолета Embraer 190 в Казахстане.

Каждому пострадавшему будет выплачено 20 тысяч манатов ($11,76 тысячи), а семьям каждого погибшего - 40 тысяч манатов ($23,52 тысячи), сообщила пресс-служба AZAL.

Кроме того, все пассажиры дополнительно получат соответствующую страховую выплату, применяемую в соответствии с законодательством Азербайджана и передовой международной практикой.

25 декабря самолет AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился под Актау. На борту находились 67 человек, из них погибли 38.