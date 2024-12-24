В МВД Абхазии создадут спецподразделение для борьбы с майнингом

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил создать на базе МВД республики специальное подразделение по борьбе с незаконной деятельностью по добыче криптовалюты, сообщает информационный центр главы республики.

"Министерству внутренних дел Абхазии также поручено разработать для принятия в установленном порядке нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность такого структурного подразделения", - говорится в сообщении.

16 декабря парламент Абхазии принял в первом чтении законопроект о полном запрете майнинга криптовалюты и внес изменения в уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение этого запрета.

Майнинг криптовалюты запрещен в республике еще с 2018 года. Сначала запрет касался деятельности по майнингу с использованием сетей Единого оператора и не распространялся на тех, кто использовал электричество, вырабатываемую на частных электростанциях.

В соответствии с новым законопроектом, перемещение через таможенную границу Абхазии устройств для добычи криптовалют, а также присоединение к электрическим сетям и потребление электроэнергии в большом объеме - более 30 кВт/ ч - для осуществления майнинга наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет с конфискацией оборудования.

Наличие до пяти устройств для добычи криптовалют влечет за собой наложение штрафа в размере 50 тысяч рублей и конфискацию оборудования, за наличие более пяти единиц - в размере 20 тысяч рублей за каждое устройство и конфискацию оборудования.