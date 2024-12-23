Поиск

В Абхазии пообещали активизировать борьбу с майнингом

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти Абхазии намерены активизировать борьбу с майнингом криптовалюты, чтобы более экономно использовать российскую электроэнергию.

"За последнее время изъято более 500 устройств для майнинга криптовалюты, которые после решения суда будут уничтожены. И мы планируем усилить борьбу с майнингом", - заявил "Интерфаксу" и. о. премьер-министра Абхазии, начальник штаба по борьбе с майнингом Валерий Бганба.

"К этой работе привлечены служба госбезопасности, милиция и, естественно, энергетики. Активно работаем с провайдерами интернета, информация от которых позволяет определить местоположение майнинговых ферм", - отметил Бганба.

И. о. премьера заверил, что "руководство республики делает всё возможное, чтобы максимально рачительно использовать гуманитарный переток электроэнергии из России".

"Хочу выразить искреннюю благодарность от всего народа Абхазии высшему руководству России за помощь в критической ситуации", - сказал Бганба.

Абхазия Валерий Бганба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года

Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года

В СВР заявили, что Санду обещала "отыграться на Приднестровье" на фоне газового вопроса

В СВР заявили, что Санду обещала "отыграться на Приднестровье" на фоне газового вопроса

ЦИК Белоруссии зарегистрировал кандидатов на выборах президента страны

США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Brent подорожала до $73,27 за баррель

Фондовые индексы США выросли на данных об инфляции

Фондовые индексы США выросли на данных об инфляции

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 декабря

Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад

Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад

В Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц, пострадавших от разлива нефти

В Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц, пострадавших от разлива нефти

Десять человек пострадали в массовой аварии на юге Москвы

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });