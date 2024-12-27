Гутерриш осудил эскалацию между Израилем и Йеменом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен эскалацией между йеменскими хуситами и Израилем, сообщили в офисе генсека.

"Генеральный секретарь осуждает эскалацию между Йеменом и Израилем. Сегодняшние израильские авиаудары в международном аэропорту Саны, портам на Красном море и электростанциям в Йемене особенно тревожат", - говорится в заявлении офиса.

Согласно сообщению, Гутерриш по-прежнему глубоко обеспокоен рисками дальнейшей эскалации в регионе и вновь призывает "прекратить все боевые действия и проявлять максимальную сдержанность".

"Он также предупреждает, что авиаудары по портам Красного моря и аэропорту Саны представляют серьезную угрозу для гуманитарных операций в то время, когда миллионы людей нуждаются в помощи, которая спасает жизни", - подчеркивается в тексте.

Гутерриш призвал защищать гражданское население и инфраструктуру, отметив, что работники гуманитарных миссий "не должны становиться целью, должны уважаться и быть защищенными".

Тем временем, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил в соцсети X, что находился в аэропорту Саны, по которому в четверг были нанесены авиаудары.

"Командно-диспетчерский пункт, зал вылета - всего в нескольких метрах от того места, где мы были - и взлетно-посадочная полоса были повреждены", - написал Гебреисус.

Глава ВОЗ добавил, что он сам и его коллеги из ООН в безопасности.

Ближневосточные СМИ сообщали, что израильские военные в четверг нанесли авиаудары по международному аэропорту Саны, столицы Йемена.

Кроме того, по данным ряда СМИ, израильские ВВС также атаковали йеменский портовый город Ходейда.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) позже подтвердили удары по позициям хуситов. Военные отметили, что атаки были нацелены на "инфраструктуру, используемую террористами-хуситами для военной активности" в международном аэропорту в Сане, а также в районе ряда электростанций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что удары по хуситам продолжатся, пока "не будут полностью достигнуты поставленные цели".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против палестинского движения. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.

В субботу запущенная с территории Йемена баллистическая ракета взорвалась в общественном парке на юге Тель-Авива. Хуситы, комментируя удар, заявили, что теперь имеют вооружения для нанесения ударов по крупнейшим израильским городам.

Во вторник министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар дал указания дипломатическим ведомствам Израиля по всей Европе добиваться признания хуситов террористической организацией.