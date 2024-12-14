Источник сообщил, что Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Абхазии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих внеочередных выборах главы республики.

"Принято решение, что Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих внеочередных выборах главы республики, которые должны пройти в феврале будущего года", - сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в администрации президента Абхазии.

"Не исключено, что свою кандидатуру на выборах выставит вице-президент, а ныне и.о. президента Абхазии Бадра Гунба", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии назначил внеочередные выборы президента страны на 15 февраля 2025 года. По данным пресс-службы ЦИК республики, с 17 декабря начнется регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии.

Волнения в Абхазии и уход президента в отставку

В середине ноября в Абхазии началось противостояние властей и оппозиции, связанное с соглашением с РФ об осуществлении инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории республики. Оппозиция считает, что его реализация может привести к отчуждению земель и подорожанию недвижимости, а также к сворачиванию деятельности малого и среднего бизнеса в республике.

После массовых беспорядков и захвата правительственных зданий в Сухуме сторонники оппозиции выдвинули требование об отставке президента и премьер-министра республики.

В результате переговоров президент республики Аслан Бжания согласился уйти в отставку. После этого сторонники оппозиции покинули комплекс правительственных зданий.

Обязанности президента в соответствии с конституцией республики до проведения выборов исполняет вице-президент Бадра Гунба. Вместо ушедшего в отставку главы кабинета министров Александра Анкваба и.о премьер-министра назначен бывший спикер парламента Валерий Бганба.

Бжания ранее заявил, что будет баллотироваться на досрочных выборах главы республики.