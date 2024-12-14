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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Источник сообщил, что Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Абхазии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих внеочередных выборах главы республики.

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"Принято решение, что Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих внеочередных выборах главы республики, которые должны пройти в феврале будущего года", - сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в администрации президента Абхазии.

"Не исключено, что свою кандидатуру на выборах выставит вице-президент, а ныне и.о. президента Абхазии Бадра Гунба", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии назначил внеочередные выборы президента страны на 15 февраля 2025 года. По данным пресс-службы ЦИК республики, с 17 декабря начнется регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии.

Волнения в Абхазии и уход президента в отставку

В середине ноября в Абхазии началось противостояние властей и оппозиции, связанное с соглашением с РФ об осуществлении инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории республики. Оппозиция считает, что его реализация может привести к отчуждению земель и подорожанию недвижимости, а также к сворачиванию деятельности малого и среднего бизнеса в республике.

После массовых беспорядков и захвата правительственных зданий в Сухуме сторонники оппозиции выдвинули требование об отставке президента и премьер-министра республики.

В результате переговоров президент республики Аслан Бжания согласился уйти в отставку. После этого сторонники оппозиции покинули комплекс правительственных зданий.

Обязанности президента в соответствии с конституцией республики до проведения выборов исполняет вице-президент Бадра Гунба. Вместо ушедшего в отставку главы кабинета министров Александра Анкваба и.о премьер-министра назначен бывший спикер парламента Валерий Бганба.

Бжания ранее заявил, что будет баллотироваться на досрочных выборах главы республики.

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