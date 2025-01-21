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В Тегеране заявили о готовности к переговорам по ядерной программе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Иранская сторона готова к возобновлению переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщает агентство Mehr со ссылкой на МИД Ирана.

"Мы всегда готовы к этому. И если другие стороны также готовы, то мы считаем, что переговоры состоятся и приведут к результату", - сказал журналистам замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Он отметил, что в Тегеране видят "возможности для диалога и понимания".

"Самый разумный способ - это начать переговоры о снятии санкций. Это правильный путь", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что иранская ядерная программа имеет мирный характер.

СВПД, в соответствии с которым Тегеран согласился ограничить деятельность в ядерной сфере в обмен на снятие с него экономических санкций, был заключен в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). Президент США Дональд Трамп в мае 2018 года вышел из ядерной сделки и возобновил действие односторонних антииранских санкций. В ответ Тегеран объявил о поэтапной отмене ограничений в рамках СВПД.

В 2025 году истекает 10-летний срок действия СВПД и одобрившей его резолюции СБ ООН 2231, после чего иранский вопрос уйдет из повестки дня Совета Безопасности.

Дональд Трамп Иран МИД США СВПД СБ ООН Казем Гарибабади
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