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В Иране вспоминают погибшего от удара США генерала КСИР Сулеймани

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Иране в четверг начались мероприятия в память о командующем спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, убитого пять лет назад в результате авиаудара США в Ираке, передает агентство Mehr.

Траурные церемонии проходят по всему Ирану. Десятки тысяч человек собрались в Кермане - родном городе Сулеймани - возле могилы военачальника. На пути их следования добровольцы развернули десятки постов для помощи участникам шествия.

В четверг вечером в Большой мечети Тегерана (мечети Мосалла) также запланирована церемония в память о Сулеймани.

Накануне руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи принял родственников погибшего генерала и его сослуживцев.

3 января 2020 года иранский генерал Сулеймани, который руководил элитным подразделением "Кудс" КСИР, был убит в результате авиаудара ВВС США в районе аэропорта Багдада. Вместе с ним погиб заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Ракетный удар был нанесен по личному приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа. Позднее иранский президент Ибрагим Раиси призывал судить Трампа за убийство Сулеймани.

Иран КСИР Касем Сулеймани
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