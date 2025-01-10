Байден обвинил ХАМАС в препятствовании достижению соглашения по Газе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил журналистам, что, по его мнению, соглашение по Газе, включая освобождение заложников, может быть достигнуто еще при его администрации и обвинил ХАМАС в создании препятствий на этом пути.

"Мы добиваемся реального прогресса (...). Я знаю, что надежда умирает последней, но я все еще надеюсь, что мы сможем провести обмен заложниками, - сказал президент. - ХАМАС - это те, кто сейчас мешает этому обмену, но, я думаю, что мы можем это сделать. Нам нужно это сделать".

В то же время, как пишет The Times of Israel, "египетские и катарские дипломаты, некоторые члены израильской переговорной группы и даже несколько официальных лиц США сообщили изданию, что отказ израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху согласиться на что-либо большее, чем временное прекращение огня, был главным препятствием, но Вашингтон воздержался от публичного выражения этой точки зрения".

Ранее представитель движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади заявил телеканалу "Аль-Маядин", что все спорные и нерешенные вопросы, которые препятствовали достижению соглашения, успешно решены и "теперь мяч на стороне Нетаньяху".

По словам Хади, "предполагается, что все будет идти в правильном направлении, но мы не можем быть уверены в этом, поскольку Нетаньяху известен своими обманами".