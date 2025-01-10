Поиск

Байден обвинил ХАМАС в препятствовании достижению соглашения по Газе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил журналистам, что, по его мнению, соглашение по Газе, включая освобождение заложников, может быть достигнуто еще при его администрации и обвинил ХАМАС в создании препятствий на этом пути.

"Мы добиваемся реального прогресса (...). Я знаю, что надежда умирает последней, но я все еще надеюсь, что мы сможем провести обмен заложниками, - сказал президент. - ХАМАС - это те, кто сейчас мешает этому обмену, но, я думаю, что мы можем это сделать. Нам нужно это сделать".

В то же время, как пишет The Times of Israel, "египетские и катарские дипломаты, некоторые члены израильской переговорной группы и даже несколько официальных лиц США сообщили изданию, что отказ израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху согласиться на что-либо большее, чем временное прекращение огня, был главным препятствием, но Вашингтон воздержался от публичного выражения этой точки зрения".

Ранее представитель движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади заявил телеканалу "Аль-Маядин", что все спорные и нерешенные вопросы, которые препятствовали достижению соглашения, успешно решены и "теперь мяч на стороне Нетаньяху".

По словам Хади, "предполагается, что все будет идти в правильном направлении, но мы не можем быть уверены в этом, поскольку Нетаньяху известен своими обманами".

Джо Байден США ХАМАС Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве расценили последние решения Еревана как начало выхода Армении из ЕАЭС

В Вашингтоне прошло прощание с экс-президентом Джимми Картером

В Вашингтоне прошло прощание с экс-президентом Джимми Картером

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

Путин сообщил, что скоро переговорит с Си Цзиньпином

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5671 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе184 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии144 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2084 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });