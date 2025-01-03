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США возводят базу на севере Сирии для поддержки курдского ополчения

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - США строят военную базу в районе города Кобани на севере Сирии в рамках поддержки союзных им Сил самообороны сирийских курдов (YPG), сообщает в пятницу Sabah со ссылкой на источники.

"Местные источники заявили, что США покинули базу в соседнем Ираке, а бетонные блоки и другие материалы направили в Айн-эль-Араб, также известный как Кобани", - информирует газета.

Также журналисты, работающие в этой местности, заявляли, что в Кобани прибыли 13 грузовиков под флагами США, перевозившие блоки для возведения бетонных конструкций.

Кроме того, напоминает Sabah, ранее на этой неделе США перебросили десятки БМП Bradley, передали курдскому ополчению системы ПВО и бронетехнику.

1 декабря поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифаат севернее Алеппо и Манбиджа отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) и YPG. Однако, по некоторым данным, столкновения в районе Манбиджа продолжаются.

Sabah напоминает о заявлениях турецких властей, что в Анкаре доверяют новой сирийской администрации в их действиях в отношении РПК и YPG. В то же время Турция пригрозила военными действиями, если курдское ополчение откажется самораспуститься.

Вместе с тем ранее глава новой сирийской администрации, лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмад аш-Шараа заявил в интервью Al Arabiya, что новая администрация ведет переговоры с возглавляемыми курдами "Сирийскими демократическими силами", основой которых является YPG. Он заявил о задаче добиться интеграции курдских сил в состав новых сирийских вооруженных сил.

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