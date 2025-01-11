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Пожарные начали сдерживать пожары к западу и востоку от Лос-Анджелеса

Пожарные начали сдерживать пожары к западу и востоку от Лос-Анджелеса
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пожарные добились первых успехов в сдерживании двух крупных пожаров, пылающих западнее и восточнее Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния, сообщили западные СМИ.

Экстренные службы заявили, что им удалось частично взять под контроль распространение огня в районе Пасифик-Палисейдс к западу от города и в районе Алтадина на востоке после нескольких дней неконтролируемого процесса горения. От пожаров успели выгореть 137 кв. км территории.

В этих местах власти объявили принудительную эвакуацию населения, а также ввели комендантский час с целью предотвратить мародерство. Нацгвардия Калифорнии начала прибывать на место событий.

Национальная метеорологическая служба сообщала, что погода на выходные улучшится: скорость ветра должна упасть с прежних максимальных 128 км/ч до 80 - 56 км/ч, что облегчит действия пожарной авиации.

Не утихающие в Калифорнии лесные пожары привели к гибели по меньшей мере 11 жителей округа Лос-Анджелес. Ввиду пожаров предписания об эвакуации получили до 180 тыс. человек в разных районах штата. Огонь уничтожил до 10 тыс. построек, тысячи людей лишились жилья. Также тысячи домов остаются без света, а специалисты опасаются за качество воздуха в связи с загрязнением от пожаров.

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Власти расследуют причины начала пожаров, задержали одного подозреваемого в поджоге.

Стихийное бедствие в округе Лос-Анджелес произошло после месяцев без дождей, а также начала на этой неделе сильных периодических ветров, принесших сухой воздух; на этот раз данное явление (ветер Санта-Анна) началось не в ожидавшиеся сроки. Власти Лос-Анджелеса и городские власти заверяют, что пожарные гидранты не были рассчитаны на столь мощные пожары.

По подсчетам компании по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather, пожары нанесли ущерб и экономические потери США на сумму $135 млрд - $150 млрд.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии в связи с лесными пожарами. Он пообещал, что федеральное правительство полностью компенсирует все потери в течение шести месяцев. В пятницу он также пообещал губернатору штата Калифорния Гэвину Ньюсому и мэру Лос-Анджелеса Карен Басс помощь в борьбе с пожарами и восстановительными работами.

Пожары в Калифорнии

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США Калифорния Лос-Анджелес
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