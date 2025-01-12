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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 16

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 16 человек, сообщает NBC News.

Еще 13 человек числятся пропавшими без вести, однако пока неясно, связаны ли их исчезновения со стихией, отметил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

Тысячи строений оказались разрушены, около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Власти отмечают, что истинное число погибших неизвестно, поскольку пожары продолжают уничтожать кварталы.

По подсчетам компании по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather, пожары уже нанесли ущерб и экономические потери США на сумму $135 млрд - $150 млрд.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он пообещал, что федеральное правительство полностью компенсирует все потери в течение шести месяцев.

Лос-Анджелес Калифорния
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